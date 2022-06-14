Fitch: Світова економіка сповільнюється
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з очікуваних у березні 3,5%, повідомляє Новое время.
Fitch Ratings також очікує на посилення глобальної інфляції, йдеться у звіті компанії.
Згідно з новим прогнозом, ВВП Китаю зросте на 3,7% (замість 4,8%), ВВП США — на 2,9% (раніше 3,5%), єврозони — на 2,6% (раніше 3%).
Також Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2023 році до 2,7% із передбачуваних три місяці тому 2,8%.
В оновленому звіті Global Economic Outlook (GEO) йдеться, що глобальний інфляційний тиск продовжує посилюватися з дедалі більш несприятливими наслідками для перспектив економічного зростання.
Нещодавні локдауни в Китаї посилюють тиск на глобальні виробничі ланцюжки поставок. Перебої з постачанням енергоносіїв та продовольства через війну між Росією та Україною мають більший вплив на європейську інфляцію, ніж очікувалося.
"Інфляційні проблеми стали настільки явними, що центральні банки змушені реагувати, відмовляючись від колишніх намірів та прогнозів. Ризик укорінення інфляції надто великий, щоб його ігнорувати", — заявив головний економіст Fitch Брайан Коултон.