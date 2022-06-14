Fitch: Світова економіка сповільнюється

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з очікуваних у березні 3,5%, повідомляє Новое время.

Fitch Ratings також очікує на посилення глобальної інфляції, йдеться у звіті компанії.

Згідно з новим прогнозом, ВВП Китаю зросте на 3,7% (замість 4,8%), ВВП США — на 2,9% (раніше 3,5%), єврозони — на 2,6% (раніше 3%).

Також Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2023 році до 2,7% із передбачуваних три місяці тому 2,8%.

В оновленому звіті Global Economic Outlook (GEO) йдеться, що глобальний інфляційний тиск продовжує посилюватися з дедалі більш несприятливими наслідками для перспектив економічного зростання.

Нещодавні локдауни в Китаї посилюють тиск на глобальні виробничі ланцюжки поставок. Перебої з постачанням енергоносіїв та продовольства через війну між Росією та Україною мають більший вплив на європейську інфляцію, ніж очікувалося.