КСУ не зміг обрати нового голову

Представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря повідомила, що Конституційний суд України у вівторок, 14 червня, так і не зміг обрати свого нового голову, повідомляє Новое время.

За її словами, жоден з кандидатів на вказану посаду не зумів набрати необхідної кількості голосів.

"Відповідно до Конституції, закону і регламенту вибори голови КСУ проходять шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосують щонайменше 10 суддів. Якщо жоден з кандидатів на посаду голови не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж за місяць" , — пояснила Совгиря.

Таким чином, повторне голосування має відбутися до 15 липня.

Попереднього голову КСУ Олександра Тупицького, призначеного на цю посаду за часів презентства Віктора Януковича, було знято указом Володимира Зеленського 27 березня 2021 року.

Наразі він ховається від українського правосуддя за кордоном.