Повітряні сили ЗСУ: Росія все частіше використовує радянські типи крилатих ракет

Росія все частіше використовує радянські типи крилатих ракет для ударів по Україні для економії високоточної зброї, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

"Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогоднішній день противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 та ракета Х-22 – одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник», - зазначив він.

За словами Ігната, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона призводить до надзвичайно сильних руйнувань.

"Ця ракета має суттєвий величезний недолік - що вона летить не в ціль, не завжди потрапляє туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами" , - додав він.

Представник Повітряних сил ЗСУ також уточнив, що противник застосовує свою авіацію дистанційно.

"З території Білорусі, Чорного моря, Росії. Насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які є дуже дорогими, одна ракета коштує мільйони доларів», - резюмував Ігнат.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія систематично завдає ракетних ударів по всіх областях країни та Києву.

14 червня ракети були випущені у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях. У всіх регіонах спрацювала система української ППО.