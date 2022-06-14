Зеленський: будемо говорити, коли РФ буде готова закінчити війну

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повiдомив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"Треба діяти. Час грає на руку точно ворогу, а не нам...

Дуже боляче втрачати людей, але ми втратимо все, якщо поступимось Росії у цій війні.

Я не шукаю баланс, щоб про щось домовитися. Ми точно знаємо, що ми робимо. У мене немає жодних сумнівів. Ми готові говорити лише тоді, коли друга сторона буде готова закінчити війну. Часу на балачки немає".

Зеленський додав, що очікує на приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца. Разом із тим президент очікує на зброю для України, підтримку членства в ЄС.

Він зазначив, що Німеччина підключилася до надання Україні озброєння пізніше, порівняно із іншими, але президент не зумів відповісти яку кількість зброї надала ця країна.