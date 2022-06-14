ОК "Південь": на Херсонщині українські захисники збили гелікоптер окупантів

У Херсонській області українські військові збили із ПЗРК російський гелікоптер, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

"В районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено 1 ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, наші підрозділи ліквідували 16 рашистів, 1 танк та ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Як повідомлялось, 13 червня після обіду в районі Ізюму Харківської області було збито ударний вертоліт російських окупантів Ка-52.