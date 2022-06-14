ОВА: на Миколаївщині у окупантів багато зброї, але є дефіцит кадрів

В Миколаївській області в окупантів багато зброї, але є дефіцит кадрів, які вміють стріляти, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Миколаївської обласної війсьвої адміністрації Віталій Кім в еріфі національного телемарафону.

"Моя особиста думка, не військова. В окупантів дуже багато техніки старої і не старої, але вона вся стріляє. Є великі запаси снарядів. У них більший дефіцит кадрів, які сміють стріляти" , — сказав він.

За його словами, важлива якість військових, а росіяни не хочуть виходити на передову.