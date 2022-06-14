Захисників Маріуполя можуть невдовзі використати для пропаганди РФ – джерела

Українські спецслужби попереджають, що найближчими днями російські загарбники можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя, повідомляє Українська правда.

Про це кажуть поінформовані співрозмовники УП у спецслужбах України.

"Найближчими днями можуть з'явитися публічні заяви та відео з гарнізону Маріуполя, який зараз у селищі Оленівка (тимчасово окупована територія, яку контролюють бойовики - ред.).

Може бути озвучено інформацію, яка може не відповідати дійсності".

Співрозмовники УП натякнули, що окупанти можуть схиляти українських захисників до заяв, які будуть на руку російській пропаганді.