Захисників Маріуполя можуть невдовзі використати для пропаганди РФ – джерела
Українські спецслужби попереджають, що найближчими днями російські загарбники можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя, повідомляє Українська правда.
Про це кажуть поінформовані співрозмовники УП у спецслужбах України.
"Найближчими днями можуть з'явитися публічні заяви та відео з гарнізону Маріуполя, який зараз у селищі Оленівка (тимчасово окупована територія, яку контролюють бойовики - ред.).
Може бути озвучено інформацію, яка може не відповідати дійсності".
Співрозмовники УП натякнули, що окупанти можуть схиляти українських захисників до заяв, які будуть на руку російській пропаганді.