ЗСУ: у Московській області Росії стався вибух на одному із заводів

У Одінцові Московської області Росії стався вибух на одному із заводів, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Twitter повідомляє Стратегічне командування Збройних сил України.

"На заводі в місті Одінцово Московської області сталась бавовна. Цікаво, що стало причиною пожежі в умах російських пропагандистів цього разу?" , — пишуть у Командуванні, іронізуючи з приводу того, що російська пропаганді називає вибухи "хлопками".

За даними даним російського видання "Вечерняя Москва", спалах стався в одному із ангарів, де знаходиться пункт прийому металобрухту.

Російські ЗМІ пишуть, що попередньо площа загоряння в ангарі склала 150 кв. м.

На заводі в місті Одінцово Московської області сталась бавовна. Цікаво, що стало причиною пожежі в умах російських пропагандистів цього разу?#StratCom_UA #UkraineRussiaWar #бавовна pic.twitter.com/PGtCuYTqTW — UA_StratCom (@StratCom_AFU) June 14, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, нубернатор Брянської області (РФ) Олександр Богомаз заявив, що село Займище зазнало обстрілу, за попередніми даними, в результаті було поранено чотирьох людей, пошкоджено кілька житлових будинків.