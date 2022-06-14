ЗСУ: у Московській області Росії стався вибух на одному із заводів
У Одінцові Московської області Росії стався вибух на одному із заводів, повідомляє Ділова столиця.
Про це у Twitter повідомляє Стратегічне командування Збройних сил України.
"На заводі в місті Одінцово Московської області сталась бавовна. Цікаво, що стало причиною пожежі в умах російських пропагандистів цього разу?", — пишуть у Командуванні, іронізуючи з приводу того, що російська пропаганді називає вибухи "хлопками".
За даними даним російського видання "Вечерняя Москва", спалах стався в одному із ангарів, де знаходиться пункт прийому металобрухту.
Російські ЗМІ пишуть, що попередньо площа загоряння в ангарі склала 150 кв. м.
Нагадаємо, у вівторок, 14 червня, нубернатор Брянської області (РФ) Олександр Богомаз заявив, що село Займище зазнало обстрілу, за попередніми даними, в результаті було поранено чотирьох людей, пошкоджено кілька житлових будинків.