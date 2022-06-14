Повітряні Сили ЗСУ протягом години збили три російські ракети "Калібр"

У вівторок, 14 червня, Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети протягом години, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил у Facebook, ракети (імовірно, Калібр) запустили по території України з акваторії Чорного моря:

«Одну з ракет вдалося знищити із ПЗРК у районі відповідальності Повітряного командування Центр, дві —зенітними ракетними комплексами у зоні відповідальності Повітряного командування Захід Повітряних сил ЗСУ».

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що уламки ракети, збитої над Золочевом українською ППО, поранили шістьох людей. Кілька ворожих ракет було збито в небі над Тернопільською та Хмельницькою областями.

За даними Повітряних сил, Росія дедалі частіше використовує радянські типи крилатих ракет для ударів по Україні.