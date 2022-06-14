У ДСНС назвали найзамінованіші регіони України
Російські військові, відступаючи, мінували все, що, бачили, навіть пральні машини, повідомляє Сьогодні.
Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Сергій Рева.
"Мінували навіть пральну машинку" – розповів він про те, як триває розмінування звільнених територій.
Поряд зі снарядами та бомбами, рятувальники виявляли цинічно замасковану вибухівку у житлових приміщеннях, де побували російські солдати.
"Нічого нового рашисти в цьому плані не вигадали. Все робили цинічно і підло: вибухівка в іграшках, на вішалках для одягу, мінування дверей", – розповів він.
Також рятувальники зазначили, що на розмінування деокупованих територій України знадобиться від 5 до 10 років, і це лише попередні оцінки.
"Це було підраховано з урахуванням нашого та зарубіжного досвіду розмінування. Але говорити про остаточний термін виконання та обсяги можна буде після завершення бойових дій. Поки що це, повторюся, орієнтовні терміни", – каже Сергій Рева.
За його словами, загалом у країні зараз саперам доводиться виконувати близько 150 розмінувань щодня.
"Наприклад, минулої доби тільки в одній Київській області було близько 35 залучень, по Харківській – 48", – уточнив Рева.
"За даними ДСНС, найбільше доводиться докладати зусиль у Київській та Чернігівській областях. "Трохи менше таких заявок стало в Сумській області", – говорить Сергій Рева.
Чи можна купатися
Не стали винятком і водоймища. Як пояснили нам рятувальники, дно обстежують за допомогою підводних дронів – там було знайдено сотні боєприпасів.
Всього ж після повномасштабного вторгнення в Україні рятувальники знешкодили майже 136 тис. вибухонебезпечних предметів, з них – 1988 авіаційних бомб, що не вибухнули. Обстежено територію площею близько 40 тис. га.
"Був випадок на Київщині, коли вони замінували контейнер для порошку в пральній машинці. На знешкодження залучалася поліція", – резюмував Сергій Рева.