Маляр: Росія докладає всіх зусиль, щоб зірвати постачання озброєння Україні

Росія докладає всіх зусиль, щоб зірвати постачання озброєння Україні, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері всеукраїнського телемарафону у вівторок, 14 червня, повідомляє Новое время.

Представниця Міноборони нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли багато інформації про домовленості з іншими країнами потрапляло у відкритий простір, Росія використовувала цю інформацію та зривала постачання. За її словами, зараз у різних країнах працює російська агентура, яка намагається заважати існуючим домовленостям.

"Навіть там, де [вже] домовилися, Україна вже заплатила за всю допомогу, або де вирішено всі бюрократичні моменти і залишився лише транзит територіями кількох країн, Росія докладає зусиль, щоб цього транзиту не відбулося" , — заявила Маляр.

Заступниця міністра додала, що в країни-агресора значна перевага в озброєнні та кількості військовослужбовців, тому, «яких би зусиль не докладала Україна і якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну». За словами Маляр, зараз Україна отримала від іноземних партнерів близько 10% від необхідного.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни Україні потрібен паритет важкої зброї, зокрема 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ та 500 танків. Президент Володимир Зеленський наголошував, що без потужної наступальної зброї війна лише затягується.