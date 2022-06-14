Кабмін погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА

Кабінет міністрів погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив постпред Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

За його словами, Кабмін обговорив звільнення Осачука під час засідання, яке відбулося сьогодні, 14 червня.

Окрім цього уряд звільнив Олену Криворучко, яка займала посаду Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.