Зеленський розповів, якої зброї очікує від "Рамштайн-3"

Україна найбільше потребує сучасних систем протиповітряної оборони для захисту неба від випущених військами РФ крилатих ракет, і очікує, що рішення про їхнє надання може бути ухвалене на засіданні Контактної групи щодо оборони України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ Данії у вівторок.

"У нас недостатньо зброї, яка діє справді на ту дистанцію, яка нам важлива, щоб зменшити перевагу в техніці Російської Федерації. У нас недостатньо броньованої техніки, через це ми справді втрачаємо людей, і це найбільша проблема. Недостатньо принципових речей, яких ми чекаємо дуже довго" , – наголосив глава держави.

Він нагадав, що на початку війни Україна зверталася до міжнародних партнерів із проханням закрити небо або надати засоби для його захисту Києву – зокрема літаки й сучасні системи протиповітряної оборони.

"10-15 крилатих ракет щодня влучає в цивільні квартали, і це велика проблема. Нескладно порахувати, що 300 ракет може бути використано за місяць. І ви розумієте, яка кількість людей може загинути. Тому якщо ми не можемо закрити небо речами, які ми пропонували, то сьогодні просимо надати нам ППО, яке може зміцнити нашу оборону і зменшити кількість влучань у звичайних людей. Я дуже очікую на таку підтримку" , – додав він.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України під час його візиту до Брюсселя в червні. Зустріч запланована на 15 червня.

У понеділок міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та посол США Бріджит Брінк обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну.