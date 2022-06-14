Зеленський: Україна не збирається завдавати ударів по території Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається завдавати ударів по території Росії, повідомляє Новое время.

Під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ у вівторок, 14 червня, у Зеленського запитали, чи обстрілюватиме Україна цілі на території Росії, якщо отримає відповідну зброю від Заходу.

"Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоби обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди, нам ця зброя потрібна, щоб звільнити нашу державу... Ми працюємо на нашій землі, на нашій окупованій території, а не на території Росії" , - відповів президент.

Зеленський додав, що в багатьох місцях, де зосереджено українські війська, дистанція до угруповання противника перевищує 100 кілометрів.

"Як зменшити [цю дистанцію]? Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати „людський ресурс“. Для мене це не ресурс, це живі люди" , — пояснив глава держави.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що США не передаватимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території країни-агресора Росії. Пізніше в Держдепі уточнили, що Вашингтон не постачає ракети великої дальності «для використання за межами поля бою в Україні».

Оголошуючи про 11-й пакет допомоги, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав: Україна запевнила американських партнерів, що не використовуватиме озброєння з США для ударів по території Росії. У цей пакет входять РСЗВ HIMARS та снаряди до них.