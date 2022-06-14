США продовжили ліцензію на транзакції в енергетиці підсанкціонним російським банкам

Сполучені Штати у вівторок продовжили до 5 грудня термін дії ліцензії, що дозволяє транзакції, пов'язані з енергетикою, із низкою підсанкційних російських банків, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів США.

Зокрема, ліцензія дозволяє такі транзакції з російським Ощадбанком, ВТБ, банком "Відкриття", "Альфа-банком", Радкомбанком, Зовнішекономбанком (ВЕБ.РФ) і Центробанком РФ, а також їх "дочками".

Йдеться про транзакції, пов'язані з купівлею, видобутком, виробництвом або обробкою нафти та нафтопродуктів, газу та інших енергоносіїв, зокрема вугілля, деревини, урану, аграрної продукції для біопалива. Також дозволяються транзакції з виробництва або передачі електроенергії будь-якими способами.

Наголошується, що ліцензія не допускає транзакції, заборонені санкціями проти державного боргу Росії, не дозволяє відкривати або утримувати кореспондентські рахунки в Центробанку РФ, а також проводити операції з підсанкційними особами.

Нагадуємо :

США в рамках "енергетичного" пакету санкцій у березні заборонили своїм громадянам здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють подібні інвестиції.

Раніше США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії досі обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд. доларів боргу, який потрібно погасити.