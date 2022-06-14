The Guardian: Туреччина може на рік загальмувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Анкара готова відтермінувати розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, поки країни не виконають турецькі вимоги. Це може затягнутися на рік, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова парламентського комітету Туреччини з міжнародних справ Акіф Чагатай Килич, поише The Guardian.
"Це питання життєво важливого національного інтересу, і ми готові попередити їхнє членство аж на рік, якщо буде потрібно. Туреччина - це друга найбільша армія НАТО, яка надавала Україні дрони, що допомагають Україні оборонятися. Ми заслуговуємо на більшу повагу", - вважає Килич.
Парламентар додав, що Туреччина виконує всі зобов’язання, які випливають із її членства в Альянсі.
"Що вони будуть робити? Вони надавали прихисток терористичним організаціям, які вбивають мій народ, зневажають мої кордони, становлять екзистенційну загрозу моїй країні. Ми лише вимагаємо, щоб не було ніяких відмінностей: терористична організація - це терористична організація", - наголосив Килич.
Він заперечив, що затримка розгляду заявок Фінляндії й Швеції на членство в НАТО пов’язане із прийдешніми парламентськими виборами в Туреччині, і додав, що переговорів зі США щодо контрактів на постачання зброї не було.
Нагадаємо, Туреччина не піде на компроміс зі своєю позицією щодо країн, що "підтримують тероризм і терористичні організації" на саміті НАТО.