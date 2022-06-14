Посол Словенії повернувся до Києва

Посол Словенії в Україні Томаж Менцін, який на початку війни залишив українську столицю, повернувся до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило посольство Словенії в Україні.

"Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію" , - йдеться у повідомленні посольства у вівторок.

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022

Менцін на початку війни виїхав з Києва і продовжував свою роботу з міста Жешув.

Натомість з кінця березня словенська дипломатична місія в Києві працювала на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації.

Тимчасовим повіреним у справах Словенії в Україні став Боштьян Лесяк, підполковник словенської армії, який був цивільним членом спостережної місії ОБСЄ в Україні у період з 2015 по 2019 рік.