Міністр оборони: Литва передасть Україні боєприпаси для "Байрактара"

Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це у вівторок повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси" , – зазначив Анусаускас у Twitter.

Він не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.

We agreed on the armament of the ???????????????? Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

Як зазначає портал "Мілітарний", на фото, яке показав глава Міноборони Литви, зображено боєприпас MAM-L. Він має вагу 22 кг, з яких 10 кг припадає на бойову частину. Орієнтовна вартість MAM-L становить від 60 до 100 тисяч доларів.