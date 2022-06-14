Міністр оборони: Литва передасть Україні боєприпаси для "Байрактара"
Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це у вівторок повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
"Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", – зазначив Анусаускас у Twitter.
Він не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.
Як зазначає портал "Мілітарний", на фото, яке показав глава Міноборони Литви, зображено боєприпас MAM-L. Він має вагу 22 кг, з яких 10 кг припадає на бойову частину. Орієнтовна вартість MAM-L становить від 60 до 100 тисяч доларів.