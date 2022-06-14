WP: США мають намір передавати Україні координати для завдання ударів з РСЗВ

Сполучені Штати мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), що поставляються Києву Заходом, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол, пише The Washington Post.

Він підкреслив, що при використанні цієї військової техніки немає необхідності масово витрачати боєкомплект, оскільки йдеться про високоточні боєприпаси великої потужності, застосування яких можна порівняти з наслідками ударів з літаків.

"Іншими словами, можна зробити багато за рахунок невеликого числа, не потрібно багато таких боєприпасів, щоб досягти суттєвого впливу. І ми надамо українцям те, що їм необхідно, для завдання ударів по цілях на українській території, які вони обиратимуть" , - сказав Кол.

Заступник голови військового відомства нагадав, що США оголосили наприкінці травня про виділення Україні перших чотирьох комплексів РСЗВ, змонтованих на колісному шасі, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

"Ми справді надали початковий транш систем HIMARS, українці завершують підготовку на них прямо зараз. Ми очікуємо, що ці системи незабаром опиняться в бою. Ми віддані продовженню поставок цієї бойової техніки. І знаю, що союзники та партнери США - теж" , - зазначив Кол.

На питання про те, чи є ці поставки лише початком, він відповів ствердно.

"Це абсолютно правильно. Ми це сказали, коли оголосили про останній президентський пакет допомоги Києву" , - сказав він.

Нагадаємо, голова Пентагону заявив, що Україна отримає все необхідне для оборони. В тому числі РСЗВ.