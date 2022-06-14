Шварценеггер закликав Європу припинити фінансувати війну, купуючи паливо у РФ

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розкритикував Європу через те, що вона продовжує закуповувати російське паливо, повідомляє Новое время.

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну" , - сказав Шварценеггер під час виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні.

Він наголосив, що 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. При цьому Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо, додав Шварценеггер.