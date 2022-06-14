ОВА: у Донецькій області загинули 3 мирні жителі, ще 4 отримали поранення

У вівторок в результаті військових дій РФ у Донецькій області загинули 3 мирні жителі, ще 4 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram.

"За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 особи отримали поранення.

Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже понад півтисячі цивільних у Донецькій області.

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.