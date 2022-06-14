Контактна група сьогодні обговорить поставки важкого озброєння Україні, - Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, шо контактна група країн НАТО в Брюсселі 15 червня обговорить поставки Україні нових партій важкого озброєння. Остаточне рішення про постачання може бути прийнято на саміті Північноатлантичного альянсу 29-30 червня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Генсек НАТО також зазначив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і Партнери по НАТО вже надали зброю у великій кількості. Але найближчим часом вони також активізуються.

За його словами, майбутній саміт НАТО буде історичним і перетворюючим, в тому числі щодо рішень про рішучу підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Раніше прем'єр-міністр Польщі заявив, що НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Також він закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.