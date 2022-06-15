Росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили, - ISW

Російське військове керівництво має намір розширити резерв новобранців, маніпулюючи службовими вимогами. У РФ можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто буде служити на контракті в танкових військах, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Цей крок демонструє зростаючу в Росії нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин. У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля по розширенню резерву відповідних новобранців, вносячи зміни в нормативні документи, що регулюють правила призову на строкову і контрактну службу.

Раніше повідомлялося, що в Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати і брак особового складу в армії, у регіонах РФ можуть оголосити загальну мобілізацію.