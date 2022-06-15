У "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів: як нею скористатися

Державна податкова служба (ДПС) повідомляє, що подати декларацію платника єдиного податку 2% і сплатити його можна і в "Дії". Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3 групи із застосуванням спеціальної ставки 2%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Подача декларації

Для подачі декларації потрібно:

- авторизуватись у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

- перевірити контактні дані та декларацію (за потреби - відкоригувати);

- підписати її Дія.Підписом та надіслати.

Сплата податку

Для сплати податку необхідно:

- авторизуватися у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Сплата єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірити розраховану суму податку до сплати;

- обрати спосіб оплати та сплатити.

Зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна у "Розрахунках з бюджетом".

Нагадаємо, що декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

Нагадаємо, на порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів. Тепер підприємці можуть змінити ім'я власника і місце знаходження онлайн.

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