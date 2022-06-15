ОВА: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

У Дніпропетровській області ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район, завдав ударів по житлових кварталах Апостолівської громади.

Про це повідомив﻿ начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади.Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня" , - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. На місці працюють піротехніки.

Також два "прильоти" у Новомосковському районі.

"Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає" , - написав Резніченко.