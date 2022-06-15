ОВА: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"
У Дніпропетровській області ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район, завдав ударів по житлових кварталах Апостолівської громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади.Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. На місці працюють піротехніки.
Також два "прильоти" у Новомосковському районі.
"Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає", - написав Резніченко.