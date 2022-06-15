У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1440 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
  • артилерійських систем – 722 (+1) од,
  • РСЗВ - 230 (+1) од,
  • засобів ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
  • крилатих ракет - 129 (+4),
  • кораблів /катерів- 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 55 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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