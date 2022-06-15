У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1440 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
- артилерійських систем – 722 (+1) од,
- РСЗВ - 230 (+1) од,
- засобів ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
- крилатих ракет - 129 (+4),
- кораблів /катерів- 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,
- спеціальної техніки - 55 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
Дані уточнюються.