Гайдай: ЗСУ стримують війська РФ одразу з трьох боків на Луганщині

У Луганській області бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених у Лисичанську. Про це заявив голова ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Ділова столиця.

За його даними, упродовж останніх двох днів тільки до лікарень інших регіонів країни доправили шістьох людей з Лисичанська, а також двох із Золотого.

"Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки. Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу" , — розповів Гайдай.

Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше 8 будинків постраждали 14 червня в цьому місті, 14 зруйновано в Гірському.

У Сєвєродонецьку росіяни вкотре поцілили по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства.