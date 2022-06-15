Офіс генпрокурора: 313 дітей загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ

Згідно даних Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 313 дітей, 579 отримали поранення, повідомляє Новое время.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 291, Харківській – 169, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Там також розповіли про останні випадки загибелі та поранення дітей від рук окупантів.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 25 дітей віком від 4 до 17 років на Донеччині внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 із них - у Маріуполі.

Під час обстрілу міста внаслідок прямого влучення ворожого снаряда до будівлі загинула вся сім'я керівника одного з управлінь міської ради з двома дівчатками 13 та 15 років.

У травні окупантами скоєно обстріл території Лимана Донецької області, внаслідок чого загинули чотири дівчинки.

Внаслідок обстрілів Маріуполя отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

14 червня від уламків ворожої ракети у Золочові Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами Харківської області з Градів отримали поранення троє дітей 3 місяці, 11 та 17 років.