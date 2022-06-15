МВС: Злочинів в Україні поменшало на 25%
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що криміногенна ситуація в Україні останнім часом поліпшилася: кількість злочинів у середньому зменшилася на 25%, повідомляє Ділова столиця.
"Можемо говорити про те, що останнім часом, починаючи з 24 лютого, криміногенна ситуація у країні поліпшилася. Тобто реальна кількість злочинів зменшилася у середньому на 25%по країні", — сказав він.
За словами Денисенка, є порушники комендантської години.
"Але говорити про те, що відбулися якісь екстраординарні випадки, на щастя, ми не можемо", — додав радник міністра.