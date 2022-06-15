Рада пропонує НБУ включити "друкарський верстат"

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується дозволити Нацбанку друкувати гроші без обмежень. З такою ініціативою виступили голова фінансового комітету Данило Гетманцев та група депутатів, повідомляє Корреспондент.

Закон Про Національний банк України пропонується доповнити нормою, за якою НБУ " бере участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану".

Такі повноваження дадуть НБУ можливість "в умовах воєнного стану швидко вживати належних заходів, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни".

Фінансування держбюджету проходитиме за допомогою купівлі облігацій внутрішньої державної позики.