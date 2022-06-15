Українці обрали ескіз для третьої "військової" марки від Укрпошти

Українці обрали ескіз для третьої "військової" марки від Укрпошти

Міністерство цифрової трансформації та Укрпошта оголосили результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!" - ескізом до марки стане трактор, що тягне танк, повідомляє Економічна правда.

Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. За тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч - у Дії.

На другому місці Путін, якого зупиняє ЗСУ - 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH - 14,8%.

Четверте та п'яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.

Новинка вийде в середині липня тиражем 5 млн. марок 2-х номіналів або 830 000 листів по 6 марок.

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