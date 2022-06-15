В ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Львівщині
У результаті падіння збитої вчора російської ракети постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно "Калібр". Уламки ракети впали на цегельню. Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі у задовільному стані. Лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що люди перебували на території цегельні та у житловому секторі неподалік. Знищений дах цегельні на площі 1250 метрів квадратних, пошкоджені стіна, сусідня складська будівля та 2 автомобілі.
Загалом пошкоджені 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Переважно це пошкодження вікон, дверей та стін, додав очільник ОВА.