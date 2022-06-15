В ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Львівщині

У результаті падіння збитої вчора російської ракети постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Про це повідомив﻿ начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно "Калібр". Уламки ракети впали на цегельню. Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі у задовільному стані. Лікуються амбулаторно" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Зазначається, що люди перебували на території цегельні та у житловому секторі неподалік. Знищений дах цегельні на площі 1250 метрів квадратних, пошкоджені стіна, сусідня складська будівля та 2 автомобілі.

Загалом пошкоджені 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Переважно це пошкодження вікон, дверей та стін, додав очільник ОВА.