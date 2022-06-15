Андрющенко: У Маріуполі активізувався рух опору

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у захопленому місті активізувався рух опору російським окупантам, повідомляє Новое время.

За його словами, 9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії згоріло два тягачі і три великі причепи до вантажівок. Андрющенко зазначив, що причиною став підпал.

Також він повідомив, що 11 червня напередодні святкування дня Росії у натовпі за гуманітаркою біля Metro невідомий ударив ножем у спину співробітника МНС РФ. Поранення виявилося смертельним.