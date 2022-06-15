Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір

У середу, 15 червня, Швейцарія закрила свій повітряний простір через технічні проблеми з системою управління повітряним рухом.﻿ Про це, з посиланням на Skyguide, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Сьогодні рано вранці у швейцарського Постачальника аеронавігаційних послуг Skyguide стався технічний збій, тому повітряний простір Швейцарії було закрито для руху з міркувань безпеки" , - йдеться в повідомленні.

Закриття повітряного простору буде діяти до подальших повідомлень.