НБУ: На спецрпхунку для військових залишилося 216 мільйонів

Нацбанк України переказав на потреби військових 17,1 млрд грн, на спецрахунку залишилося 216 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про спецрахунок для допомоги Армії

Станом на 15 червня 2022 року було виділено понад 17,1 млрд грн зокрема:

на потреби Національної гвардії – всього 950 млн грн;

на потреби Нацполіції – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 280 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України – всього 252 млн грн;

на потреби ДСНС – всього 18,3 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано більше 17,3 млрд грн в еквіваленті.

"Зокрема понад 5,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти" , - звітують в НБУ.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 15 червня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 120 млн грн.

"Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього більше 450 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим.