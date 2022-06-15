Прем'єр-міністр: Греція надасть Україні до 30 бойових машин піхоти

Греція надасть Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти - БМП-1. ﻿Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю ERT, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.

"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами" , - підкреслив Міцотакіс.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив, що Україна отримає все необхідне для оборони. У тому числі РСЗВ.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні і поставити ЗСУ додаткові одиниці зброї, серед яких - сучасні системи ППО.