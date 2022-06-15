Україна шукає тимчасові зерносховища в ЄС

Країни Євросоюзу можуть надати Україні тимчасові зерносховища, щоб допомогти зберегти врожай та забезпечити постачання зернових на світові ринки. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, повідомляє Корреспондент.

Через війну потужності зберігання сільгоспкультур в Україні знизилися з 75 млн тонн до 60 млн.

"Тому у нас є потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ - модульних конструкцій та поліетиленових пакетів" , - зазначив Дмитрасевич.

Також прискоренню експорту української продукції сприятиме допомога ЄС у будівництві фітосанітарної та ветеринарної лабораторії у Дунайському порту Ізмаїла та збільшення кількості лабораторного обладнання на українських прикордонних пунктах пропуску. Україна вже зробила відповідний запит до Єврокомісії.