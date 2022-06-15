В НАТО анонсували передачу Україні важкої зброї
Генсека НАТО Єнса Столтенберг заявив, що сьогодні Альянс оголосить про виділення Україні нової військової допомоги. Вона включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію", - заявив Столтенберг.
За його словами, також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.
Зазначимо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.
У Офісі президента Володимира Зеленського вже звернулися до учасників "Рамштайну", заявивши, що "чекають на рішення".