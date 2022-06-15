Столтенберг підтвердив запрошення Зеленського на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться у іспанському Мадриді 28-30 червня. Запрошення українського лідера підтвердив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Обозреватель.

На брифінгу в Гаазі після зустрічі лідерів семи країн НАТО, генсек зазначив, що Україні потрібна потужна допомога на перспективу.

"Сьогодні дискутували щодо підготовки до саміту, включаючи необхідність потужної підтримки для України – як короткострокової, так і на більш віддалену перспективу. Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді", – сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Альянс "зміцнив здатність обороняти кожен дюйм території союзників по НАТО".

28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.