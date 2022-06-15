Суд відпустив голову партії "Наш край" під зобов'язання

Київська міська прокуратура повідомляє, що Печерський суд Києва звільнив з-під варти раніше затриманого одного із керівників партії "Наш край" Олександра Мазурчака, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що Мазурчака відпустили під особисте зобов'язання, тоді як прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 36 млн грн.



Про затримання Мазурчака стало відомо 9 червня.

За версією слідства, голова партії "Наш край" та керівник її територіального центру "вимагали у підприємця передати їм $2,5 мільйона за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради".

У пресслужбі "Нашого краю" заявили, що вважають вказану справу "політичним замовленням" і зазначили, що партія та Олександр Мазурчак "чекають на офіційне вибачення силовиків".

Водночас прокуратура наголошує, що суд визнав їхню підозру обгрунтованою. Прокурори мають намір оскаржувати вищевказане рішення.