Цього тижня можуть заборонити ще дві партії: Малюська назвав які

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що цього тижня восьмому апеляційному адміністративному суду міста Львова можуть заборонити ще дві партії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"На цьому тижні буде розгляд інших гучних партій, зокрема ОПЗЖ і партії Шарія. Очікувавши. Можливо (заборонять, - ред.), але все ж залежить від суду. будуть судові рішення вже на цьому тижні щодо цих політичних партій" , - заявив він.

За словами міністра, ще розглядається питання заборони ще кількох політичних партій, які не мали вирішального значення в політичному житті України, однак вони фігурували в рішенні РНБО як проросійські.

"У нас у восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові зараз перебуває одночасно 16 судових процесів відповідно до 6 партій політичних партій щодо наступних ми очікуємо прийняття рішення вже найближчим часом" , - додав Малюська.

Раніше суд заборонив проросійську партію "Наші" колишнього нардепа Євгенія Мураєва, "Опозиційний блок" та ряд інших партій зі списку РНБО.