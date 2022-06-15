ОГП: до Харкова приїхав прокурор МКС Карім Хан
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан побували у Харкові та оглянули місця військових злочинів РФ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Під час третього візиту прокурора МКС в Україну, він відвідав найбільш постраждалий район Харкова – Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 осіб та 17 були поранені. Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно із самохідних гармат "Піон".
В результаті перманентних атак у Харкові та області загинули вже 760 цивільних, поранено більше 1000. Зруйновано більше 4000 об’єктів, з яких майже 2500 – багатоповерхівки.
Зазначається, що вже є перші вироки російським військовим, які обстрілювали цивільні об‘єкти області з артилерії.
"Завдяки змінам до законодавства у МКС є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі – відкриття їх представництва в Україні", – резюмувала Венедіктова.