Суд заборонив Соціалістичну партію України

Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України. Майно політсили і всіх її організацій буде передано державі, повідомляє Чесно.

Доводи СБУ та Міністерства юстиції проти Соціалістичної партії полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, насамперед Іллі Ківи.

Зокрема згадувалося про привітання Ківою керівника Кремля Володимира Путіна з днем народження, ідеалізацію ним діяльності президента Росії, а також справу про державну зраду Ківи.

На думку СБУ, хоч Кива з 2019 року не є офіційним керівником партії, він і надалі здійснює вплив на неї.

Крім цього, як аргументи за заборону наводилася антиукраїнська діяльність окремих керівників осередків СПУ, зокрема Олександра Онищенка. Він очолює Київський міський осередок партії, а також висувався від неї на виборах народних депутатів у 2019 році (ЦВК відмовила в реєстрації Онищенка).

Раніше суд заборонив партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливості і розвитку", "Наш", "Держава" і "Блок Володимира Сальдо".