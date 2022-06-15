Валютний ринок в умовах війни: день 112-й

У середу, 15 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок, 13 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс у 1,5 раза порівняно з попереднім робочим днем і становив 234,70 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,81 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 13 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 93,9 млн доларів: на 143,90 млн доларів було подано заявок на покупку та на 237,80 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,6695 гривень, а продають по 30,9762 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 15 червня знизився на 3634,5 млн. і склав 58909,2 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 2, 3, 7 місяців та 1,5 року, а також випуск у євро терміном на 1 рік. Вдалося розмістити гривневих цінних паперів на суму 3,8 млрд. гривень, а також ОВДП у євро – на 54,6 млн. євро.

Курс готівкового долара в середу трохи зріс порівняно з вчорашнім днем. Сьогодні у столиці оптові обмінні пункти продають готівкового «американця» по 35,65-35,70 гривень, що на 10 копійок дорожче, ніж у вівторок. Подорожчав долар і в інших містах. Так, у Хмельницькому, Одесі, Дніпрі долар сьогодні продають за 35,70 гривень, у Житомирі – по 35,80 гривень, у Запоріжжі – по 35,85 гривень.

Євро на FOREX сьогодні зростає після падіння, яке тривало чотири дні. Долар почав слабшати напередодні засідання комітету з відкритих ринків ФРС США, на якому обговорюватиметься питання зміни процентної ставки ФРС. За прогнозом аналітиків, її буде підвищено відразу на 0,50% з 1% до 1,50%. Готівкове євро в Україні подорожчало за доларом. Зокрема, у Києві євро сьогодні продають по 37,65-37,75 гривень – на 10 копійок дорожче, ніж учора.

Падіння біткоїна продовжується. Сьогодні до 12:00 його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance опустилася до 20111,62 $, але до теперішнього моменту вже повернулася вище 21000 $. Як ми вже зазначали раніше, рівень 20000 $ є критичним для біткоїна. Якщо ціна опуститься нижче, на криптовалютному ринку може початися панічний розпродаж, і тоді спрогнозувати, до якого рівня подешевшає біткоїн, ефіріум та інші криптовалюти буде дуже складно.