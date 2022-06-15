"Нафтогаз" встановив нову ціну для 8,8 млн українських домогосподарств заднім числом

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" поставлятиме газ для 8,8 млн українських домогосподарств за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Ці домогосподарства отримували газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі держпідприємства, з 1 травня 2022 року до реєстру ГК "Нафтогаз України" підключені 8,8 млн українських домогосподарств. Відповідне рішення ухвалили ОГТСУ та Міністерство енергетики України.

"Таким чином, для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від Нафтогазу" , - йдеться в повідомленні.

Зміна ціни актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Відзначимо, у цих областях газ здебільшого поставляли компанії під брендом "Твій Газзбут" олігарха Дмитра Фірташа.

Раніше Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") активи, на які накладено арешт. Йдеться про 26 облгазів олігарха Дмитра Фірташа.