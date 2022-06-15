МВС: За час війни затримано понад 800 підозрюваних у диверсіях

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, шо від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали понад 800 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності, повідомляє Новое время.

"Органи Нацполіції з перших днів повномасштабної військової агресії включилися у боротьбу з диверсантами, корегувальниками вогню. Понад 800 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності, затримано та передано за підслідністю органам СБУ" , — зазначив він.

Єнін розповів, що диверсійні групи різняться за профілем та чисельністю залежно від завдань, для виконання яких вони створені. За його словами, на початку вторгнення фіксувалися ДГР із 5-10 осіб, завданням яких було вчинення терористичних актів та диверсій, зокрема, й у центрі столиці.

Далі більшість диверсантів були націлені на коригування вогню, підсвічування позицій розміщення збройних формувань, фіксацію результативності ракетно-артилерійських обстрілів.

Заступник голови МВС також розповів, що одним із дієвих інструментів є служба поліцейських на блокпостах з використанням штучного інтелекту.

За допомогою планшетів з відповідним програмним забезпеченням, поліцейські протягом декількох хвилин можуть перевірити підозрюваного у всіх базах даних.