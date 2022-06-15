СБУ: київська ІТ-компанія розробляла програми для окупантів
Служба безпеки України заявила про заблокування київської ІТ-компанії, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР". Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання, додали в СБУ.
"Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.
Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила прес-служба, за допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.