СБУ: київська ІТ-компанія розробляла програми для окупантів

Служба безпеки України заявила про заблокування київської ІТ-компанії, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Про це повідомляє﻿ прес-служба СБУ.

Зазначається, що компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР". Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання, додали в СБУ.

"Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба, за допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.