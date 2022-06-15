ООН відкриє у Львові новий офіс: чим він займатиметься
ООН створює у Львові новий офіс. Голова гуманітарного хабу ООН для Заходу України Анна Палонко повідомила, що він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей: Рівненську, Тернопільську, Закарпатську, Волинську, Львівську та Івано-Франківську. І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонко.
За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.
"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гумхабу.