ООН відкриє у Львові новий офіс: чим він займатиметься

ООН створює у Львові новий офіс. Голова гуманітарного хабу ООН для Заходу України Анна Палонко повідомила, що він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей: Рівненську, Тернопільську, Закарпатську, Волинську, Львівську та Івано-Франківську. І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах" , - розповіла Палонко.

За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.