МЗС Росії про закінчення війни в Україні: поставимо крапку там, де це потрібно

У Росії заявили, що готові повернутися до переговорів з Україною. При цьому Москва пригрозила, що поставить крапку в так званій "спецоперації", коли це буде потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

"Ми поставимо крапку там, де це нам потрібно, а не там, де якісь стратеги, ідеологи і військові планувальники у Вашингтоні або інших столицях уявляють собі цю ситуацію" , - заявив російський чиновник.

При цьому представник МЗС знову звинуватив керівництво України, зокрема президента Володимира Зеленського, в небажанні вести переговори.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

У той же час у Путіна говорили, що зустріч із Зеленським неможлива, оскільки вона повинна "бути результативною і добре підготовленою".