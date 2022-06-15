Die Welt: Німеччина заморозила російські активи на 4,48 млрд євро

Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, пише Die Welt.

Під заморожування потрапили також інвестиції компанії, відзначається у публікації.

Як повідомлялося, Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відбудови України.